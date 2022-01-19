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В Госдуме отреагировали на идею проведения Евро-2032 в России

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Федор Успенский/ «Спорт-Экспресс»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на идею провести в России чемпионат Европы по футболу 2032 года, передает Sport24.

«Конечно, я положительно смотрю на идею проведения чемпионата Европы — 2032 по футболу в нашей стране. Я обязательно поддержу эту инициативу», — сказал Свищев.

Напомним, что ранее Россия уже принимала крупные международные турниры. В 2018 году в нескольких городах страны прошел чемпионат мира ФИФА. В 2021 году в Санкт-Петербурге прошло несколько матчей чемпионата Европы — 2020.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия. Страна – хозяйка Евро-2028 еще не определена. На проведение турнира претендуют Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).

Ранее в оргкомитете Евро прокомментировали желание России подать заявку на проведение турнира.

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