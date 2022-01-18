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Футбольный клуб Басты оштрафовали за долги по зарплатам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону оштрафован за неуплату своим сотрудникам зарплаты в размере 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, сумма штрафа составила 40 тысяч рублей. Всего зарплату не получили 35 сотрудников.

Отметим, что владельцем ростовского СКА является известный российский исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста. Рэпер оплатил все долги клуба и вложил в него 10 миллионов рублей в октябре 2019 года.

После 18 матчей СКА располагается на первом месте в своей группе Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 44 очка.

Ранее капитан сборной России по регби на Кубке мира — 2019 Василий Артемьев рассказал о впечатлениях от близкого знакомства с Бастой.

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Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
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