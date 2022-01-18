Футболист «Динамо» объяснил, почему «Спартак» является для него принципиальным соперником

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, почему «Спартак» является для него принципиальным соперником с детства. Его слова передает «Матч ТВ».

«Еще в детстве тренер всегда говорил: «Спартак» — главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого», — сказал Тюкавин.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел 18 матчей, в которых сумел забить четыре мяча и отдать три результативные передачи. В Кубке России 19-леьний форвард забил два мяча в двух матчах.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Тюкавина составляет €7 млн.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о желании Константина Тюкавина подписать пожизненный контракт с клубом.