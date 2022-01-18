Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев раскритиковал легионеров команды

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мыслями об уровне легионеров в составе красно-белых, передает РИА «Новости».

«Неприятна была бы потеря [Самюэля] Жиго, в атаке [Джордан] Ларссон, [Куинси] Промес и [Виктор] Мозес еще могут принести пользу. Но уход любого из остальных не станет для команды серьезной проблемой. Считаю, процентов 50 легионеров «Спартака» не соответствуют его задачам», — заявил Бояринцев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Сине-бело-голубые имеют в активе 38 баллов.

15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под руководством португальского специалиста в Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые после 18 туров расположились на девятом месте. 17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил мнение, что столичный клуб может побороться с петербургским «Зенитом» за победу в Российской премьер-лиге.