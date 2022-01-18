Экс-фигуристка Попова рассказала, в каком случае Трусова выиграет Олимпиаду

Чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова рассказала, в каком случае Александра Трусова сможет выиграть Олимпийские игры.

Фигуристка первой в истории заявила в свою программу пять четверных прыжков, однако исполнить их чисто ни на одном из соревнований не смогла.

«Если однажды исполнит свой контент с пятью четверными, то не исключаю, что она выиграет. Потому что у нас сейчас, к сожалению, такая тенденция в судействе, что компоненты завязывают на технике. Если ты прыгаешь четверные, то тебе и компонент поднимают», — сказала Попова в эфире радио «Маяк».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировой рекорд. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой.

Ранее сообщалось, что Трусова опубликовала пост в социальной сети по итогам завершившегося в Таллине чемпионата Европы. Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, выиграла бронзовую медаль. Она включила в произвольную программу четыре четверных прыжка, но чисто смогла исполнить только два из них.