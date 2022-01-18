Трусова назвала чемпионат Европы бесценным опытом

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала пост в социальной сети по итогам завершившегося в Таллине чемпионата Европы.

Фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, выиграла бронзовую медаль. Она включила в произвольную программу четыре четверных прыжка, но чисто смогла исполнить только два из них.

«Каждый старт для меня это бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем! Спасибо всем, кто всегда рядом!» — написала Трусова в своем Instagram.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на первенстве континента в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ, установив новый мировой рекорд. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой.

Чемпионка Универсиады-2019, ныне тренер и хореограф Бетина Попова высказалась о хейте, который в последнее время получает действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Она отметила, что все привыкли к чистым прокатам Щербаковой, однако в этом сезоне у нее не получается исполнять программы так же, как в предыдущем.