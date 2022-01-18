Загитова выложила фотографии с вечеринки тиктокеров

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем Instagram фотографии с вечеринки тиктокеров, которую она посетила.

«Ребята, желаю вам творческих успехов, больше улыбок и всего самого яркого! Этот вечер я провела в дружеской и позитивной компании, познакомилась с новыми замечательными людьми и могу сказать, давно я так не отрывалась! Спасибо за приглашение, было безумно круто», — написала спортсменка в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Загитова показала в Instagram, как станцевала на льду с бывшим партнером коллеги Евгении Медведевой по проекту «Ледниковый период», блогером Даней Милохиным.

Для своего танца они выбрали песню Моргенштерна «Dinero». Фигуристка облачилась в ярко-синее платье с блестками, а блогер выбрал облегающие комби-шорты серебристого цвета. Поклонники отметили, что не были готовы к такому дуэту, а также похвалили пару за выступление.

На вечеринке тиктокеров, где была Загитова, Милохин также присутствовал. Примечательно, что фигуристку уже подвергли критике за видеозапись с тиктокером.