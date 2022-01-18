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Левандовски поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту

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Global Look Press

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал получение награды лучшему футболисту 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

33-летний футболист стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду. На этот раз в борьбе за приз поляк опередил Лионеля Месси («ПСЖ») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

«Хочу поздравить всех сегодняшних победителей. Получить приз ФИФА Лучшему игроку года — огромная честь для меня. Это невероятное ощущение. Мы посвящаем свои жизни совершенствованию и достижению новых высот. Мы делаем все возможное для нашей команды, тренера и болельщиков», — написал форвард в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что стало известно, как проголосовал главный тренер сборной России Валерий Карпин при выборе лучшего футболиста 2021 года.

Специалист, который возглавил национальную команду летом 2021 года, поставил на первое место нападающего сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, на вторую строчку поместил египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, а замкнул тройку лидеров французский бомбардир мадридского «Реала» Карим Бензема.

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