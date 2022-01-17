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Косторная о своем переломе: с моей рукой все не так хорошо

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, как чувствует себя после перелома руки.

«Я уже в ортезе. Скоро я смогу выйти на лед — гипса нет, поэтому ничего не мешает. Вторая новость — с моей рукой все не так хорошо, как бы хотелось. Это был необычный перелом, и осложнения есть», — сказала Косторная на своем YouTube-канале.

13 декабря было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Таким образом, спортсменка не сможет отобраться на Олимпиаду-2022, которая состоится в начале года в китайском Пекине. Предполагается, что на восстановление фигуристке понадобится шесть-восемь недель.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее у Алены Косторной возникли осложнения после снятия гипса.

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