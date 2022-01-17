Президент СБР рассказал о медальных ожиданиях от России на ОИ-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров дал прогноз на выступление подопечных на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Я бы сделал довольно сдержанный прогноз. Мы способны бороться за медали в каждой гонке. В биатлоне разыгрывается 11 медалей, вот и будем бороться», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов призвал заранее не раздавать биатлонистам медали.