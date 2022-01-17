Теннисист Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии встречался с американским теннисистом Денисом Кудлой и одержал победу со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором круге российскому теннисисту предстоит встретиться с представителем Франции Бенжаменом Бонзи, который в первом круге обыграл немца Петера Гоёвчика – 6:3, 6:3, 6:3.

В 10:30 по московскому времени на корт выйдет другой представитель России — Аслан Карацев. Он сыграет против испанского теннисиста Хауме Мунара.

В первый день турнира сразу две россиянки вылетели из сетки Australian Open. Анастасия Потапова уступила итальянской теннисистке Камиле Джорджи со счетом 6:4, 6:0. А

Екатерина Александрова проиграла американке Бернарде Пере со счетом 7:5, 6:3.

Ранее Андрей Рублев поделился ожиданиями от Australian Open.