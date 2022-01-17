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Россияне стартуют на Australian Open: Хачанов против Кудлы. LIVE

Australian Open. 1-й круг. Хачанов (Россия) — Кудла (США). ОНЛАЙН

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В матче первого круга Australian Open россиянин Карен Хачанов играет с американцем Денисом Кудлой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:38

Хачанов остро принял вторую подачу, повел розыгрыш и заставил соперника ударить в сетку — 0:15.

05:37

Первый в гейме розыгрыш завязался, но Денис не продемонстрировал мощи и в итоге еще и сам пробил в сетку — 3:5. А теперь Кудла будет подавать на сет.

05:37

И еще эйс. По ним Карен уже впереди (4-3). 40:0 в гейме.

05:36

Эйс — 30:0.

05:36

Отличная подача от Хачанова в центр — 15:0.

05:34

И тут же Кудла завершил гейм подачей — 2:5.

05:34

Не прошла первая, а в розыгрыше Кудла все же пробил слишком далеко. Это первое выигранное Хачановым очко в этом матче на чужой подаче — 40:15.

05:33

Затяжной розыгрыш случился, но в итоге россиянин опять не справился с мощью оппонента и пробил в аут по длине — 40:0.

05:32

Пошел со второй подачи размен мощными ударами, и Хачанов пробил в сетку — 30:0.

05:32

А сам Кудла опять колотит с подачи — 15:0.

05:31

Агрессивно, не неудачно принимает американец вторую подачу — 2:4.

05:30

Когда Кудле удается завязать розыгрыш и начать давить, Карен не справляется. Сетка — 40:30.

05:31

У Хачанова тоже пошла подача — 40:15.

05:30

Прием в коридор — 30:15.

05:29

Кудла принимает, завязывает розыгрыш, давит в нем и в итоге ловит оппонента на противоходе виннерсом — 15:15.

05:29

Хачанов вышел на подачу и забил вторым ударом после приема соперника — 15:0.

05:27

И опять очко с подачи — 1:4. В 57 секунд Кудла уложился, никак россиянин не подстроится пока на приеме.

05:27

Здесь не эйс, но все равно нет приема — 40:0.

05:26

И еще один — 30:0.

05:26

Кудла начинает эйсом — 15:0.

05:26

И еще очко с подачи — 1:3.

05:25

А вот и эйс подоспел — 40:30.

05:25

Еще один розыгрыш со второй подачи. Хачанов атаковал, но ошибся по длине — 30:30.

05:24

Снова нет первой подачи у Карена, но проходит классная вторая — 30:15.

05:23

Не прошел первый мяч, а на втором американец сыграл остро — 15:15.

05:23

А вот и отменная подача Хачанова — 15:0.

05:22

И снова без проблем и под ноль забирает Кудла свой гейм. Пока его подача для россиянина является не берущейся — 0:3.

05:21

Не может пока принять никак Карен — 40:0.

05:20

Кудла выходит на подачу и именно подачами спокойно забирает первые два розыгрыша — 30:0.

05:19

Классно Денис действует в розыгрыше и забирает чужую подачу — 0:2.

05:19

Отличная подача Хачанова — 30:40. Но есть еще брейк-пойнт.

05:18

И вот первый брейк-пойнт у Кудлы — 15:40.

05:17

Выиграл Хачанов первый мяч на своей подаче, но затем два проиграл — 15:30.

05:15

Пока отлично подает Кудла. Первый гейм под ноль — 0:1.

05:14

Еще один мяч за американцем — 40:0.

05:13

Довольно уверенно выигрывает первые два мяча на своей подаче Кудла — 30:0.

05:10

Первым подавать будет Кудла. Напомним, что Денису 29 лет, и он является уроженцем Украины. Хачанову сейчас — 25.

05:05

Выходят на корт теннисисты и готовятся к матчу. Сейчас будет разминка.

05:00

Хачанов и Кудла встречались только однажды. Это случилось в Вашингтон в 1/16 финала в 2018 году. И тогда сильнее был американец — 6:2, 6:3.

04:55

Тем временем Анисимова сделала в нужный момент еще один брейк и дожала дерзкую голландку — 6:3. Наш матч должен начаться примерно в 5.10 мск!

04:50

Пока девушки все еще выясняют отношения, отметим, что Карен Хачанов занимает 30-е место в рейтинге АТР, а в Мельбурне посеян под 28-м номером. Что касается Дениса Кудлы, то он в данный момент является 105-й ракеткой мира.

04:45

Встреча Хачанова и Кудлы на данный момент значится по времени старта в 5.00 мск. Но, возможно, и попозже начнут. Но мы тут будем следить за ситуацией, так что никуда не уходите.

04:35

Наш матч пойдет вторым запуском на 1573 Arena, пятом по значимости корте Australian Open. Перед Хачановым и Кудлой между собой играют известная американка Аманда Анисимова и пробившаяся через квалификацию 191-я ракетка мира голландка Арианне Хартано. Так вот, там жесточайшая борьба: первый сет выиграла Хартано (6:2), второй остался за Анисимовой (6:4). Американка ведет и в третьем со счетом 3:2, хотя еще недавно уступала со счетом 1:2 с брейком.

04:30

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Australian Open, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с американцем Денисом Кудлой.

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