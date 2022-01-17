Россияне стартуют на Australian Open: Хачанов против Кудлы. LIVE

Хачанов остро принял вторую подачу, повел розыгрыш и заставил соперника ударить в сетку — 0:15.
Первый в гейме розыгрыш завязался, но Денис не продемонстрировал мощи и в итоге еще и сам пробил в сетку — 3:5. А теперь Кудла будет подавать на сет.
Не прошла первая, а в розыгрыше Кудла все же пробил слишком далеко. Это первое выигранное Хачановым очко в этом матче на чужой подаче — 40:15.
Затяжной розыгрыш случился, но в итоге россиянин опять не справился с мощью оппонента и пробил в аут по длине — 40:0.
Кудла принимает, завязывает розыгрыш, давит в нем и в итоге ловит оппонента на противоходе виннерсом — 15:15.
И опять очко с подачи — 1:4. В 57 секунд Кудла уложился, никак россиянин не подстроится пока на приеме.
И снова без проблем и под ноль забирает Кудла свой гейм. Пока его подача для россиянина является не берущейся — 0:3.
Первым подавать будет Кудла. Напомним, что Денису 29 лет, и он является уроженцем Украины. Хачанову сейчас — 25.
Хачанов и Кудла встречались только однажды. Это случилось в Вашингтон в 1/16 финала в 2018 году. И тогда сильнее был американец — 6:2, 6:3.
Тем временем Анисимова сделала в нужный момент еще один брейк и дожала дерзкую голландку — 6:3. Наш матч должен начаться примерно в 5.10 мск!
Пока девушки все еще выясняют отношения, отметим, что Карен Хачанов занимает 30-е место в рейтинге АТР, а в Мельбурне посеян под 28-м номером. Что касается Дениса Кудлы, то он в данный момент является 105-й ракеткой мира.
Встреча Хачанова и Кудлы на данный момент значится по времени старта в 5.00 мск. Но, возможно, и попозже начнут. Но мы тут будем следить за ситуацией, так что никуда не уходите.
Наш матч пойдет вторым запуском на 1573 Arena, пятом по значимости корте Australian Open. Перед Хачановым и Кудлой между собой играют известная американка Аманда Анисимова и пробившаяся через квалификацию 191-я ракетка мира голландка Арианне Хартано. Так вот, там жесточайшая борьба: первый сет выиграла Хартано (6:2), второй остался за Анисимовой (6:4). Американка ведет и в третьем со счетом 3:2, хотя еще недавно уступала со счетом 1:2 с брейком.