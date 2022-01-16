Теннисист Рублев поделился ожиданиями от Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы на победу в Australian Open, передает ТАСС.

«Настрой боевой. Хочется показать свой максимум, сделать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше», — сказал Рублев.

Напомним, турнир пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

На турнире не сыграет серб Новак Джокович. При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Также сообщается, что Джокович будет вынужден оплатить судебные издержки.

Джокович является действующим победителем турнира. В 2021 году он обыграл в решающем матче Даниила Медведева.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что подаренный за победу на Олимпийских играх — 2020 BMW X5 отдал своему отцу.