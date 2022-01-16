Экс-игрок «Рубина»: мне было все равно, сколько я играл в «Барселоне», ведь я стал миллионером

Бывший полузащитник «Барселоны» и казанского «Рубина» Алекс Сонг рассказал о том, как он подписывал контракт с каталонским клубом, передает Daily Mail.

«Я встретился со спортивным директором «Барсы», и он сказал мне, что я не смогу много играть, но было наплевать, потому что я понимал, что стану миллионером», — сказал Сонг.

Игрок отметил, что его жена и дети должны жить безбедно после завершения его карьеры.

Сонг играл за «Барселону» с 2012 по 2016 год. Он провел 39 матчей за сине-гранатовых, забив один мяч. С 2016 по 2018 год он выступал за казанский «Рубин». Сейчас 34-летний Сонг является футболистом клуба «Арта/Солар7» из Джибути.

Ранее бывший полузащитник казанского «Рубина» Алекс Сонг рассказал о том, как нелегко ему пришлось в России.

«Я не мог рассказать жене и детям, как мне плохо в России. Не хотел, чтобы они беспокоились, живя в Лондоне. Когда я перешел в «Рубин», мне обещали дом. Вместо этого я жил в отеле, а через несколько месяцев меня из него выселили», — сказал Сонг.