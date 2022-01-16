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Мостовой объяснил, почему не советует Шевченко быть тренером сборной Польши

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РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что в настоящее время Андрею Шевченко не нужно становиться главным тренером национальной команды Польши.

«Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались. Другое дело, что назначение может состояться всего на одну игру. Проигрываешь стыки — и все.

Не стоит туда идти. Он совсем недавно был тренером сборной Украины, откуда его, кстати, убрали по непонятным причинам. Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело», — цитирует Мостового «Чемпионат».

15 января украинский специалист был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Шевченко возглавил команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством генуэзцы потерпели шесть поражений и три раза сыграли вничью.

Сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши встретится с Россией в Лужниках в рамках стыкового матча, который станет для одной из команд предпоследним этапом к попаданию в финальную часть чемпионата мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к уволенному из «Дженоа» Шевченко.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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