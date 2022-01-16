Тарасова считает неправильными оценки Смолкина и Дэвис

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину завысили оценки на чемпионате России.

«В итоге Дэвис и Смолкин стали седьмыми, хотя после короткой были восьмые. В чемпионате России за оригинальный танец в короткой Дэвис и Смолкин получили на восемь баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

На чемпионате России Смолкин и Дэвис стали вторыми, уступив только Александре Степановой и Ивану Букину. Стоит отметить, что пара Синицина / Кацалапов не выступала на турнире по причине травмы спортсмена.

15 января Смолкин и Дэвис завершили выступление на чемпионате Европы на седьмом месте. Для них участие в подобном турнире стало дебютным. По итогам соревнований на подиуме оказались сразу две российские пары. Победителями стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные медали завоевали Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями по итогам выступлений танцоров на чемпионате Европы в Эстонии.