В ФФККР отреагировали на триумф российских фигуристок на ЧЕ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подвел итоги выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Эстонии.

«Мы наблюдали замечательную картину: на арене одновременно поднялись три российских флага. Мы все чувствовали гордость, было очень приятно. Абсолютно все зрители на трибунах были в восторге от выступлений наших прекрасных девушек. Мы идем верной дорогой к успеху на Олимпиаде», — передает слова Когана «Спорт-Экспресс».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей. По сумме двух программ серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, которая обновила личный рекорд в произвольной программе. Александра Трусова два раза оступилась, но и в итоге замкнула тройку призеров.

Стоит отметить, что весь подиум достался россиянкам, хотя после короткой программы бельгийка Луна Хендрикс занимала промежуточное второе место.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков эмоционально отреагировал на медали своих подопечных на чемпионате Европы в Эстонии.