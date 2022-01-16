«Утритесь, мрази»: тренер группы Тутберидзе о медалях российских фигуристок на ЧЕ

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, в своем Instagram эмоционально отреагировал на медали своих подопечных на чемпионате Европы в Эстонии.

«Утритесь, мрази!!», — написал Железняков.

Он на этом не остановился и выложил еще один пост, на сей раз опубликовав фото Анны Щербаковой, и сопроводил его не менее вызывающей подписью: «Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды».

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Напомним, что Евгений Плющенко предложил провести контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за право участвовать на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на результаты чемпионата России.

Ранее Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине и назвала свой состав на Олимпийские игры в Пекин.

«Это погружение в другой мир», — отметила Тарасова.