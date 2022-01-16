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Селюк: лучше бы «Химки» подписали Мостового и Аршавина, чем Жиркова и Мамаева

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РИА Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику подмосковных «Химок» и выразил мнение, что закончившие карьеру Мостовой, Аршавин и Ловчев принесли бы больше пользы.

«Лучше бы обратились к Саше Мостовому, попросили возобновить карьеру Аршавина, а к ним еще добавить Евгения Серафимовича Ловчева, толку было бы больше.

А если серьезно, считаю, что направление, выбранное «Химками» — это рывок в сторону ФНЛ. Я не уверен, что эти новички будут играть. Сейчас пойдут нагрузки, Юра будет лечиться, потом восстанавливаться. Мамаев будет лечиться, потом восстанавливаться. Он в Ростове сыграл два матча. Напрашивается вопрос: зачем вы подписывали таких игроков, только ради того, чтоб у них были деньги на лечение?», — передает слова Селюка «Советский спорт».

В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом». 19 декабря стало известно, что игрок перешел в подмосковные «Химки». В этом сезоне он провел лишь шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ)

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Юрием Жирковым. Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит». Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Жирков не станет усилением для «Химок».

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