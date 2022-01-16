Лайшев: Щербакова закрыла рты всем злопыхателям

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев эмоционально отреагировал на серебряную медаль российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате Европы.

«Щербакова закрыла рты всем злопыхателям. Так держать. Тройка Тутберидзе снова лучшая в мире. Тутберидзе — легенда тренерского цеха. Была проделана невероятная работа, чтобы вот так сегодня выступить. А знатоки пусть дальше устраивают контрольные прокаты с кем-то другим, пока Трусова, Валиева и Щербакова собираются в Пекин», — передает слова Лайшева Sport24.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Напомним, что Евгений Плющенко предложил провести контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за право участвовать на Олимпийских играх в Пекине. Между Лайшевым и Плющенко разгорелся заочный обмен эмоциональными фразами в адрес друг друга.

Ранее Катарина Гербольдт подвела итоги выступления россиянок на чемпионате Европы.