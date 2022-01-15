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Осинькин рассказал, на какой стадии переход игрока «Крыльев Советов» в «Спартак»

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Елена Афонина/ТАСС

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о будущем полузащитника команды Данила Пруцева, который в ближайшее время может стать игроком московского «Спартака».

«Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Он сейчас не с нами, он готовится к тому, что вопросы по трансферу будут решены», — передает слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

Также специалист отметил, что в клубе сейчас уже занимаются конкретизацией нюансов перехода Пруцева в стан красно-белых.

Данил Пруцев является воспитанником «Чертаново». В 2021 году он вместе со многими своими одноклубниками пополнил ряды «Крыльев Советов». В этом сезоне 21-летний полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 17 матчей.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пруцева составляет €1,5 млн. Контракт игрока с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2024 года.

В это зимнее трансферное окно «Спартак» уже объявил о подписании контрактов с четырьмя новичками. Ими стали ямайский нападающий Шамар Николсон, а также экс-полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич, защитник Леон Классен и экс-вратарь «Факела» Илья Свинов.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о будущем в клубе французского защитника Жиго.

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