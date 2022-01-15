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Мостовой об увольнении Шевченко: о чем думало руководство «Дженоа»?

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РИА Новости

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на отставку украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера Дженоа. Слова Мостового передает «Чемпионат».

«Было предположение, что, соглашаясь на предложение «Дженоа», Шевченко хочет понюхать пороха. Затем через определенное время отправиться в другую команду. Я не удивлен, что все сложилось именно так. Другое дело, о чем думали руководители «Дженоа»? Что Шевченко придет и сразу же начнет удивлять? Жалко, что вокруг Андрея теперь будет негатив», — рассказал Мостовой.

Шевченко возглавил «Дженоа» в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. 13 января генуэзцы встречались с «Миланом» в рамках 1/8 финала Кубка Италии и проиграли со счетом 3:1.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро – 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Польши.

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Футбол. Чемпионат Италии
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