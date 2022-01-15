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Российские фигуристы завоевали золото и серебро на чемпионате Европы в Таллине

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РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Российская пара удостоилась оценки 217,96. Серебряных медалей удостоились россияне Александра Степанова и Иван Букин, которые набрали 213,20 балла. На третьей строчке расположились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2020), серебряные призеры чемпионата мира (2019), серебряные призеры финала Гран-при (2018), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ), и является старейшим из четырёх ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Таллин, Эстония
Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 217,96.
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 213,20.
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,97.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы.

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