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Итальянский фигурист выразил желание потренироваться у Тутберидзе

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Global Look Press

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал, что хочет потренироваться под руководством Этери Тутберидзе на сборах.

«Я действительно очень хотел бы попробовать потренироваться у Тутберидзе летом, но этого не случилось — то из-за ковида, то из-за того, что мне надо было в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить», — передает слова Грассля «Матч ТВ».

14 января на чемпионате Европы в Таллине итальянец стал обладателем серебряной медали в мужском одиночном катании. Золото завоевал представитель России Марк Кондратюк. Разница между спортсменами составила чуть более 12 баллов. Тройку призеров замкнул Денис Васильев из Латвии.

Итальянец занимает первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Сегодня на чемпионате Европы состоятся заключительные выступления. Сначала на лед с произвольной программой выйдут танцевальные пары, а после них выступят представительницы прекрасного пола.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Ранее олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что российские фигуристы не смогут зацепиться за медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

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