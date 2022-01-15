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Мостовой не считает Жиркова усилением для «Химок»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе защитника Юрия Жиркова в подмосковные «Химки».

«Он — профессионал, сильный игрок. Нельзя сказать, что для «Химок» это прямо усиление, потому что, как бы там ни было, о возрасте забывать нельзя. Многое теряется с возрастом, но класс, техника и мастерство нет. А у него это есть. По любому, он в этом плане лучше многих футболистов РПЛ сейчас. Нужно теперь рационально подобрать ему игровое время», — передает слова Мостового «Евро-Футбол».

12 января «Химки» объявили о подписании контракта с защитником сборной России Юрием Жирковым. Срок контракта рассчитан до конца этого сезона, но может быть продлен еще на один год.

Предыдущим клубом футболиста был петербургский «Зенит», в котором он выступал на протяжение пяти лет и три раза становился чемпионом России. Последние полгода 38-летний игрок находился без клуба.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В составе национальной команды он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, почему Жирков не заканчивает карьеру.

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Футбол. Чемпионат России
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