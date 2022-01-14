Футболист «Лилля» перейдет в ЦСКА

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника.
Армейский клуб арендовал турецкого футболиста, но имеет прав выкупить его.
Языджи уже прошел медосмотр в клубе.
По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Языджи составляет €15 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Языджи принял участие в 15 матчах, в которых сумел отметиться забитым мячом и результативной передачей.
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