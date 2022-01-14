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Футболист «Лилля» перейдет в ЦСКА

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РИА Новости

Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи в ближайшее время станет игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника.

Армейский клуб арендовал турецкого футболиста, но имеет прав выкупить его.

Языджи уже прошел медосмотр в клубе.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Языджи составляет €15 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Языджи принял участие в 15 матчах, в которых сумел отметиться забитым мячом и результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

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