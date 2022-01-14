Спортивный директор «Спартака» рассказал о будущем Жиго в клубе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заявил, что защитник Самуэль Жиго не покинет московскую команду в зимнее трансферное окно. Его слова передает «Чемпионат».

«Жиго точно никуда не уйдет этой зимой. Он невероятно важен для команды. У него истекает контракт, но он сам будет принимать решение. Он и его агент ведут себя очень уважительно и не намерены уходить. Хотя мне звонили по поводу Жиго из других клубов, но мы не рассматриваем это. Я не хочу ослаблять команду в январе. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, «Спартак» станет слабее. Я не возьму на себя такую ответственность», — сказал Каттани.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора клуба в конце декабря. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермен». Этой зимой клуб также поменял главного тренера. Вместо португальца Руя Витории в декабре был назначен итальянский тренер Паоло Ваноли.

Московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее Каттани рассказал о намерении поговорить с защитником красно-белых Николаем Рассказовым.