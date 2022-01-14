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Игрок «Бостона» призвал к бойкоту ОИ: посмотрите, что Китай сделал с Пэн Шуай

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Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Энес Кантер в подкасте The Sports Desk призвал всех спортсменов бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай.

«Есть так много спортсменов, актеров, певцов, реперов или просто людей, у которых есть такая площадка, но которые боятся сказать хоть что-то, потому что вовлечены в бизнес, в котором много денег. Очевидно, что Китай проплачивает это, поэтому люди боятся что-то говорить.

Я встречался со многими спортсменами и беседовал с ними на эту тему. Первый вопрос, который я всегда задаю в таких случаях: «Посмотрите, что Китай сделал с Пэн Шуай. Мы готовы доверить им наших игроков?» Уверен, что каждый спортсмен должен решиться и наконец сказать: «Я не могу принимать участие в игре, связанной с геноцидом, где происходят нарушения прав человека, где людей пытают и насилуют в концентрационных лагерях», — сказал Кантер.

Напомним, что китайская спортсменка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии. Эта ситуация вызвала разговоры о бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Все чаще обсуждаются требования отмены соревнований, либо их переноса в другую страну.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине.

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Олимпиада 2022
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