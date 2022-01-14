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Стали известны составы команд на Матч звезд НХЛ-2022

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РИА Новости

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала составы команд четырех дивизионов на Матч звезд-2022.

Столичный дивизион

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»);
Защитники: Зак Веренски («Коламбус»), Адам Пелек («Айлендерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Клод Жиру («Филадельфия»), Себастьян Ахо («Каролина»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

Атлантический дивизион

Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Патрис Бержерон («Бостон»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»).

Центральный дивизион

Вратари: Кэм Тальбо («Миннесота»), Юсе Сарос («Нэшвилл»);
Защитник: Кейл Макар («Колорадо»);
Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо», капитан), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кайл Коннор («Виннипег»), Клейтон Келлер («Аризона»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»).

Тихоокеанский дивизион

Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»);
Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»);
Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джонни Годро («Калгари»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Марк Стоун («Вегас»), Тимо Майер («Сан-Хосе»).

Звездный уик-энд НХЛ пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе. Четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трехдневный турнир.

Ранее сообщалось, что пять хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной США на Олимпийские игры — 2022.

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Хоккей. НХЛ
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