Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Португалии открыли дело против Романа Абрамовича 03:17
Овечкин выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ-2022 03:15
В США заявили, что ждут от России действий по поводу Украины 03:06
В ФАС объяснили, почему просят бизнес не предсказывать рост цен на продукты 03:04
В ООН оценили рост ВВП России на 2022 год в 2,7% 03:01
Верховный суд США запретил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний 02:59
Шевченко после поражения от «Милана» ответил на вопрос о возможной отставке 02:54
На Украине объяснили, в каком случае Россия будет «вытирать ноги» об... 02:52
Врач рассказала, как выбрать полезные для здоровья пельмени 02:42
Убийцу Кеннеди отказались выпускать по УДО 02:41
Бесплатная ставка 1000 р.

В Международном союзе конькобежцев прокомментировали ошибку судьи на ЧЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российская судья Ольга Кожемякина при выставлении оценок на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я в курсе этой ошибки. Скорее всего, это ошибка ввода. Но ее нельзя исправить. К сожалению, оценка останется. Это ошибка не ввода оператора данных, а ввода судьи. То есть в данном случае исправлять пришлось бы не неточность оператора, а саму оценку арбитра, что нельзя делать по правилам.

К счастью, эта ошибка не сыграла роль при распределении мест на пьедестале.

Подобное может повториться на других соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. Но все останется как есть, даже если между парами будет 0,05 балла. У нас такие правила», — приводит слова Лакерника «СЭ».

Кожемякина при выставлении оценок российской паре Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову оценила тройной подкрут на низшую оценку -5, в то время как все остальные судьи поставили +5 и +4. Такой разброс невозможен. Отмечается, что скорее всего, Кожемякина перепутала на мониторе отрицательные и положительные значения.

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотую медаль, обновив сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть