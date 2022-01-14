В Международном союзе конькобежцев прокомментировали ошибку судьи на ЧЕ

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ошибку, которую допустила российская судья Ольга Кожемякина при выставлении оценок на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Я в курсе этой ошибки. Скорее всего, это ошибка ввода. Но ее нельзя исправить. К сожалению, оценка останется. Это ошибка не ввода оператора данных, а ввода судьи. То есть в данном случае исправлять пришлось бы не неточность оператора, а саму оценку арбитра, что нельзя делать по правилам.

К счастью, эта ошибка не сыграла роль при распределении мест на пьедестале.

Подобное может повториться на других соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде. Но все останется как есть, даже если между парами будет 0,05 балла. У нас такие правила», — приводит слова Лакерника «СЭ».

Кожемякина при выставлении оценок российской паре Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову оценила тройной подкрут на низшую оценку -5, в то время как все остальные судьи поставили +5 и +4. Такой разброс невозможен. Отмечается, что скорее всего, Кожемякина перепутала на мониторе отрицательные и положительные значения.

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотую медаль, обновив сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы Илья Авербух высказался о выступлении российских фигуристок в короткой программе чемпионата Европы.