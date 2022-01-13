Тарасова и Морозов установили новый мировой рекорд по сумме двух программ на ЧЕ

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов установила новый мировой рекорд по сумме баллов за две программы на чемпионате Европы в эстонском Таллине.

После произвольной программы чемпионата Европы они получили в сумме 236,43 балла. Но этой суммы паре не хватило для общей победы. В итоге, турнир выиграла другая российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов — которая теперь и является мировым рекордсменом в парном катании. Бронзовые медали достались третьей российской паре — Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал китайской паре Вэньцзин Суй и Цун Хань — 234,84 балла. Достижение было установлено на чемпионате мира-2019.

Ранее российская одиночница Камила Валиева обновила мировой рекорд в короткой программе. За свой прокат Валиева получила от судей 90,45 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также принадлежал Валиевой и был установлен на шестом этапе серии Гран-при в Сочи — 87,42.

Ранее сообщалось, что фигуристка Валиева обновила свой мировой рекорд в короткой программе.