В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов на Олимпиаде в Токио

В США задержали врача, который снабжал допингом спортсменов на летней Олимпиаде-2020 в Токио. 41-летний Эрик Лира закупал запрещенные препараты и распространял их среди спортсменов. Сам врач отрицает обвинения в свой адрес.

Лира стал первым человеком, который был задержан на основании антидопингового закона имени Григория Родченкова, который действует в США. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн.

В данный момент наказание за допинг отбывают 18 американских легкоатлетов.

Закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, был подписан президентом США Дональдом Трампом в начале декабря 2020 года. Акт предусматривает преследования со стороны государства любого, кто был уличен в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов.

Ранее экс-глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что законы США влияют на роль России в антидопинговой системе.