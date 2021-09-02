Экс-глава РУСАДА заявил, что законы США влияют на роль России в антидопинговой системе

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал об «Акте Родченкова», принятом в США в декабре 2020 года.

«Насколько я понимаю, «Акт Родченкова» направлен на расширение регулирования, на более решительные меры и действия. Но представьте, если такие же акты будут принимать Китай или Россия? Я выступал за то, что мы должны усиливать нашу роль в области борьбы с допингом – не только восстанавливать наше соответствие кодексу WADA, но играть более значимую роль в международной антидопинговой системе. На это и была направлена деятельность РУСАДА в период моей работы. В период моего руководства РУСАДА было признано WADA одной из лучших организаций – то есть, мы добились этого: восстановили соответствие РУСАДА за достаточно короткий период времени.

Вопрос санкций и ограничений касается не только спортсменов: он распространяется на участие в процессах регулирования в международных спортивных и антидопинговых организациях, на участие представителей нашей страны в этих процессах. Это вопрос нашей роли в антидопинговой системе. Посмотрите на Китай: у них был достаточно серьезный кризис. Они из него вышли, провели международный симпозиум WADA – а WADA просто так свои мероприятия в кризисных странах не проводит. И давайте вспомним: вице-президент WADA Ян Ян – спортсменка из Китая», — сказал Ганус «Газете.Ru».

Закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, был подписан президентом США Дональдом Трампом в начале декабря 2020 года. Акт предусматривает преследования со стороны государства любого, кто был уличен в нарушении антидопинговых правил на соревнованиях с участием американских спортсменов.

Ранее Ганус прокомментировал высказывание главы МИД Сергея Лаврова о том, что США могут выкрасть российских спортсменов под предлогом допинговых нарушений.