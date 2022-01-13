Ассоциация фигурного катания США поддержала небинарного фигуриста, которого оскорбил Жулин

Ассоциация фигурного катания США поддержала небинарного фигуриста Тимоти Ледюка, которого российский тренер Александр Жулин назвал уродом.

«Ассоциация фигурного катания США поддерживает своих членов ЛГБТК+. Мы осуждаем ненавистнические высказывания по отношению к любому члену нашего сообщества», — говорится в заявлении, которое опубликовано в Instagram.

«В какой он категории будет выступать — в женщинах или мужчинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — ранее заявил Жулин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на слова российского тренера Александра Жулина про американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.