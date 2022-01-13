Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые узнали, что акулы активнее атакуют при полной Луне 12:09
В Роспотребнадзоре прокомментировали данные ФМБА по «омикрону» 12:08
Джейсона Момоа облили из душа в честь окончания съемок «Аквамена 2» 12:07
Валиева упала с тройного акселя на тренировке перед ЧЕ 12:06
В России выявлено 21 155 новых случаев заражения коронавирусом 12:04
На Украине опасаются, что Путин «съест на завтрак» Зеленского... 12:04
Солистка The Dixie Cups умерла после неудачной операции 11:55
«АвтоВАЗ» отказался от модернизации двух своих моделей 11:51
Число молодых работников в России уменьшилось на полмиллиона 11:48
Бывший мэр Ярославля Урлашов отозвал свое ходатайство об УДО 11:45
Бесплатная ставка 1000 р.

Ассоциация фигурного катания США поддержала небинарного фигуриста, которого оскорбил Жулин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Naoki Nishimura/Global Look Press

Ассоциация фигурного катания США поддержала небинарного фигуриста Тимоти Ледюка, которого российский тренер Александр Жулин назвал уродом.

«Ассоциация фигурного катания США поддерживает своих членов ЛГБТК+. Мы осуждаем ненавистнические высказывания по отношению к любому члену нашего сообщества», — говорится в заявлении, которое опубликовано в Instagram.

«В какой он категории будет выступать — в женщинах или мужчинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — ранее заявил Жулин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на слова российского тренера Александра Жулина про американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть