Американский журналист сравнил учениц Тутберидзе со скисшим молоком

Американский журналист Дейв Лиз поделился мнением об ученицах тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает Lenta.Ru.

«Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные до 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — сказал Лиз.

Также Лиз отметил, что поднятие возрастного ценза может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе.

«Плющенко поддерживает повышение возрастного ценза. Его техника — от Алексея Мишина, который умеет работать с фигуристами постарше», — добавил Лиз.

Напомним, Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла.

Ранее олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе, комментируя выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России, выразил мнение, что подопечную Этери Тутберидзе обыграть нереально.