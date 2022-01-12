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Ягудин после мужской короткой программы на ЧЕ заявил, что он поверил в Деда Мороза

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился эмоциями от мужской короткой программы на чемпионате Европы, передает ТАСС.

«Это просто праздник какой-то. Я в Деда Мороза уже не верил, а вот оно, чудо. У меня сложилось ощущение, что все трое наших ребят были в суперпотрясающей форме», — сказал Ягудин.

Короткую программу выиграл Андрей Мозалев, второе место занял Марк Кондратюк, а третье — Евгений Семененко. Медали будут разыграны в произвольной программе, прокаты запланированы на пятницу, 14 января.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о результатах выступлений россиян в короткой программе среди мужчин на чемпионате Европы в Эстонии. Все трое представителей России заняли высшие места. Гербольдт призналась, что не удивлена такими показателями.

«Впечатления самые положительные. Я говорила, что наши ребята готовы занимать первые места на чемпионате Европы, так что не скажу, что сильно удивилась», — заявила Гербольдт.

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