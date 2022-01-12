Роднина считает ЧЕ по фигурному катанию тренировкой перед Олимпиадой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от мужской короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

«Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — сказала Роднина.

Короткую программу выиграл Андрей Мозалев, второе место занял Марк Кондратюк, а третье — Евгений Семененко. Медали будут разыграны в произвольной программе, прокаты запланированы на пятницу, 14 января.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о результатах выступлений россиян в короткой программе среди мужчин на чемпионате Европы в Эстонии. Все трое представителей России заняли высшие места. Гербольдт призналась, что не удивлена такими показателями.