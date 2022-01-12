Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Фазель высказался о приостановке регулярного сезона КХЛ 20:47
В МИД объяснили, какая страна представляет настоящую угрозу для Украины 20:44
США допускают, что Россия может отказаться идти по пути дипломатического диалога... 20:38
В США представили законопроект о новых санкциях против России 20:37
Наставник «Динамо» рассказал, какая черта Смолова произвела на него... 20:31
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата отрицает свою вину 20:30
МИД России назвал цель на переговорах с НАТО 20:28
Нефть подорожала до $85 за баррель после переговоров России и НАТО 20:17
Невролог Минздрава рассказал об изменениях в мозге после COVID-19 20:16
Британский модельер Пол Смит награжден Орденом кавалеров Почета 20:14
Бесплатная ставка 1000 р.

Роднина считает ЧЕ по фигурному катанию тренировкой перед Олимпиадой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от мужской короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает «Чемпионат.com».

«Очень рада, что российские фигуристы чисто откатали. Выступление на чемпионате Европы мы должны рассматривать как хорошую тренировку перед Олимпиадой», — сказала Роднина.

Короткую программу выиграл Андрей Мозалев, второе место занял Марк Кондратюк, а третье — Евгений Семененко. Медали будут разыграны в произвольной программе, прокаты запланированы на пятницу, 14 января.

Ранее фигуристка Катарина Гербольдт в беседе с «Газетой.Ru» высказалась о результатах выступлений россиян в короткой программе среди мужчин на чемпионате Европы в Эстонии. Все трое представителей России заняли высшие места. Гербольдт призналась, что не удивлена такими показателями.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть