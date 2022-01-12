Купальник Дины Авериной выставили на продажу

Купальник многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной выставлен на продажу. Об этом сообщается в Instagram мастерской дизайнера костюма Светланы Герасимовой.

«Выставляем на продажу купальник Дины Авериной. Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрятся очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдет для выступления под классические композиции», — говорится в сообщении.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трехкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

Ранее Светлана Герасимова назвала стоимость продукции ее мастерской.