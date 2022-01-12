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Кучеров забросил две шайбы за 10 минут

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Reuters

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало Сэйбрз» забросил две шайбы.

Сначала российский форвард реализовал большинство, а затем забил в равных составах. Напомним, что Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы.

На время публикации новости «Тампа» ведет со счетом 5:0. Помимо Кучерова заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос.

Перед началом встречи «Тампа» располагалась на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 51 очко. «Баффало» находится на 14-й позиции, набрав 26 баллов.

Ранее главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Калгари Флэймз» (4:1) отметил российского нападающего Никиту Кучерова, который провел первый матч после травмы.

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Хоккей. НХЛ
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