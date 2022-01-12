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Жена экс-футболиста сборной Украины рассказала о жизни в селе

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РИА Новости

Жена экс-игрока киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина в своем Instagram заявила, что ей нравится жить в селе.

«Слушайте, приезжаю к себе в село после города. Честно, когда покупала дом, я очень сомневалась в том, хочу ли здесь жить. Я всегда жила в городе, поэтому для меня дом был чем-то новым и непонятным. Но сейчас я каждый вечер приезжаю домой в село и получаю оргазм. От покоя, тишины и этого воздуха! Я не знаю, как вам передать свое наслаждение. Я ни дня и ни секунды не жалею», — написала Морозюк.

Николай Морозюк является двукратным чемпионом Украины (2008/09, 2015/16), трехкратным обладателем Суперкубка Украины (2007, 2016, 2018), а также финалистом Кубка Украины (2011/12).

В настоящее время Морозюк выступает за «Черноморец».

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Морозюка составляет €300 тыс.

Ранее экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев подверг критике нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Зенита» Артема Дзюбу за их скандальные поступки.

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