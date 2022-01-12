Сихарулидзе: если Валиева выступит без ошибок, обыграть ее нереально

Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе, комментируя выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России, выразил мнение, что подопечную Этери Тутберидзе обыграть нереально. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пожалуй, с ее нынешним уровнем катания это нереально — при условии, что выступит без грубых ошибок. Камила — безоговорочный фаворит и чемпионата Европы, и Олимпийских игр. На сегодняшний день на голову сильнее всех. Вообще за последние годы в школе Тутберидзе выросла целая плеяда невероятных фигуристок. Тренеры во главе с Этери развивают девочек не только с точки зрения техники, но и ставят очень удачные программы, которые нравятся зрителям», — сказал Сихарулидзе.

Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию.

По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла.

На второй строчке расположилась Александра Трусова (248,65). Третье место заняла Анна Щербакова (239,56).

Ранее серебряный призер Олимпийских игр — 1980 в парном катании Сергей Шахрай рассказал, чем Валиева превосходит двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трехкратного чемпиона мира Нэйтана Чена.