Губерниев заявил, что Сергеев создаст конкуренцию Дзюбе в «Зените»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал переход форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит».

«Если «Зенит» подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет. Они вряд ли бы стали покупать футболиста, который, с их точки зрения, ни черта не годен. Конкуренцию Дзюбе он создаст. Игра покажет. Остальное — пока разговоры в пользу бедных», — приводит слова телеведущего «СЭ».

Напомним, 10 января было объявлено о переходе российского нападающего Ивана Сергеева в клуб с берегов Невы. Срок соглашения между футболистом и клубом рассчитан на 3,5 года.

В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева в «Зенит».