Бородавко рассказал, как Большунов переживает поражение от Клебо на «Тур де Ски»

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после проигрыша норвежскому лыжнику Клебо в зачете «Тур де Ски».

«Александр — такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удается, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь все и так ясно и понятно. Должно пройти время, чтобы что-то осознать, подумать, наметить следующие шаги, чтобы выходить из определенного состояния и поднимать свою форму», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

В общем зачете «Тур де Ски» первое место занял Йоханнес Клебо. Его преимущество перед последней гонкой этапа составляло около двух минут. В последней гонке норвежец занял 5-е место, а россиянин — 7-е, тем самым увеличив свое отставание.

В настоящий момент в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо, следом за ним расположился россиянин Александр Большунов, третьим идет еще один норвежец Эрик Вальнес.

Оставшиеся этапы Кубка мира по лыжным гонкам отменены.

Ранее сообщалось, сколько денег Большунов заработал на «Тур де Ски».