Хабиб назвал россиянина, который может стать лучшим в ММА

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью на своем YouTube-канале заявил, что российский боец Мовлид Хайбулаев может претендовать на звание лучшего бойца в мире.

«Мы очень хорошо знаем друг друга. Он был моим спарринг-партнером в подготовке к некоторым боям. У него очень высокий уровень защиты от переводов в борьбу. Его стиль похож на стиль Гэтжи. Он очень многому научился за последний год. У него один из лучших нокаутов в истории ММА. Жду, что он станет одним из лучших бойцов мира», — сказал Нурмагомедов.

Мовлид Хайбулаев был признан MVP сезона-2021 в Профессиональной бойцовской лиге (PFL).

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что был назван лучший боец MMA 2021 года.