Футбольный агент о трансфере Сергеева: убил свою мечту, уничтожил в зародыше

Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, в своем Telegram-канале раскритиковал решение нападающего Ивана Сергеева перейти в «Зенит».

«Но о чем в своем интервью Дмитрию Дерунцу еще недавно говорил сам Сергеев? О мечте играть в Европе. Мог ли Сергеев перейти в какой-нибудь европейский клуб этой зимой? Уверен, что мог. Но мечта жила только в голове Сергеева. Реалии же гораздо прозаичнее. У всех остальных целеполагание было совсем другим. Подписав сегодня контракт с «Зенитом» до лета 2025 года, Сергеев убил свою мечту, уничтожил ее в зародыше. В мае 2025 года Сергееву будет 30 и уже точно ни в какую Европу он не уедет», — написал Смирнов.

10 января было объявлено о переходе российского нападающего Ивана Сергеева в «Зенит». Срок соглашения между футболистом и клубом рассчитан на 3,5 года.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил трансфер Ивана Сергеева в «Зенит» и задался вопросом о необходимости этого перехода для петербургской команды.