Мостовой о Сергееве: нужен ли он «Зениту», сможет ли играть там

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил трансфер нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» и задался вопросом о необходимости этого перехода для петербургской команды.

«То, что футболист русский, — это хорошо. Нужен ли он «Зениту»? Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы понимаем, что уровень футболистов в «Зените» выше. Сергеев пока еще сыроват. Непонятно, уйдет или нет Азмун. Вряд ли будет делаться ставка в нападении на него. Поэтому для меня трансфер остается загадкой», — передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

10 января было объявлено о переходе российского нападающего Ивана Сергеева в «Зенит». Срок соглашения между футболистом и клубом рассчитан на 3,5 года.

В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход Сергеева в «Зенит».