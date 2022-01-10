«Спартак» пригласил на работу нутрициониста из Португалии

Главный тренер «Спартака» пригласил в свой тренерский штаб специалиста по нутрициологии из Португалии. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Нутриционист — специалист по питанию. Отметим, что в тренерском штабе экс-наставника красно-белых Руя Витории такого специалиста не было.

Напомним, 15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе.

17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что алжирский менеджер Антар Яхья на этой неделе подпишет соглашение с московским «Спартаком».