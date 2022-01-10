«Можно доиграть сезон, но будет ли предложение от «Зенита»?»: тренер «Крыльев» об уходе Сергеева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об уходе нападающего клуба Ивана Сергеева в «Зенит». Его слова передает Metaratings.ru.

«Можно доиграть сезон, но будет ли после него предложение именно от «Зенита»? Считаю, мы провели хорошую работу и довели Ваню от футболиста ФНЛ до игрока сборной, которого приобретает «Зенит», — сказал Осинькин.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя переход в команду Сергеева, заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно.