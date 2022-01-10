Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Болгарии рассказали, как относятся к расширению НАТО на восточном фланге 22:52
Украина обсудила с НАТО «болезненные» санкции против России 22:41
Яхья в ближайшее время будет назначен менеджером по развитию молодежи... 22:36
В США сообщили о проблемах у демократов из-за «Северного потока... 22:25
Орлов: не знаю, зачем Смолов нужен «Динамо», он играет в футбол вчерашнего дня 22:23
Медведев рассказал о будущем Дзюбы после перехода Сергеева в «Зенит» 22:12
Боррель предложил ЕС сформулировать собственные предложения по евробезопасности 22:04
Океанологи разгадали секрет циклонов Юпитера 22:02
В Кремле отреагировали на переговоры России и США 21:57
Сын Куравлева рассказал о госпитализации отца 21:47
Бесплатная ставка 1000 р.

«Можно доиграть сезон, но будет ли предложение от «Зенита»?»: тренер «Крыльев» об уходе Сергеева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об уходе нападающего клуба Ивана Сергеева в «Зенит». Его слова передает Metaratings.ru.

«Можно доиграть сезон, но будет ли после него предложение именно от «Зенита»? Считаю, мы провели хорошую работу и довели Ваню от футболиста ФНЛ до игрока сборной, которого приобретает «Зенит», — сказал Осинькин.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя переход в команду Сергеева, заявил, что нападающий Артем Дзюба не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть