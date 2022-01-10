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Экс-тренер сборной России по биатлону рассказал, кого нужно вызвать в команду

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РИА Новости

Бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о женской национальной команде и предложил вызвать на Кубок мира Викторию Сливко.

«Женщин поедет максимум пять, одна из них будет в запасе. Выбор для эстафеты не такой уж большой, а сейчас каждый может заболеть короной. Мое мнение, Сливко надо попробовать, на российских соревнованиях выглядела очень здорово, внушительно, постоянно показывала результаты. Вопрос только к тренерам», — передает слова Хованцева «Спорт-Экспресс».

9 января в немецком Оберхофе завершился пятый этап Кубка мира. В заключительной женской гонке первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й, Кристина Резцова стала 14-й, Ирина Казакевич — 21-й, Светлана Миронова — 27-й.

Последний раз россиянки забирались на подиум в личных гонках 19 декабря. Тогда Резцова стала третьей в масс-старте.

Ранее тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что Сливко могла бы побороться за путевку на Олимпийские игры.

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