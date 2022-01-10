Резцова ответила, считает ли себя звездой российского спорта

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова в интервью в Telegram-канале спортивного комментатора Дмитрия Губерниева рассказала, что не считает себя звездой российского спорта.

«Не ощущаю себя звездой. Звезда это Марте Рёйселанд, которая три гонки подряд выиграла. А я во втором эшелоне. Да серьезно, какая звезда. Чтобы быть лидером команды, надо быть стабильно в тройке, ну хотя бы в шестерке. А у меня пару раз заезд туда был», — сказала Резцова.

В этом сезоне на счету российской спортсменки три медали — золото, бронза и серебро на этапах Кубка мира.

В женской гонке преследования, завершившейся 9 января в немецком Оберхофе, Резцова стала 14-й, допустив шесть промахов. Первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова, отставшая от Рёйселанд на 42 секунды.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал итоги женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.